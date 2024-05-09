تعاون بين «جامعة حمدان الذكية» و«الإمارات للألمنيوم»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت جامعة حمدان بن محمد الذكية وفداً من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين. واستعرضت الجامعة أهمية العمل المشترك في إرساء معايير جديدة للجودة والتميز في التعليم، مع التركيز على تطوير بيئات تعليمية ملائمة تعكس التطورات الحديثة في مجالات التعلم والتكنولوجيا.

كما تم التأكيد على أن التعاون بين الجامعة والشركة سيسهم في تعزيز عجلة التطور والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتعليم والتدريب المستدام والمتطور. وأكد ممثلو الجامعة والشركة أهمية بناء شراكة استراتيجية قائمة على تبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم المتبادل لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في التطوير التعليمي المستدام، ومن المتوقع أن تثمر هذه الشراكة عن مشاريع مبتكرة تعزز جودة التعليم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز