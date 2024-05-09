«كندية دبي» تنظم مهرجان الذكاء الاصطناعي الخميس المقبل

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أفادت الدكتورة ديما جمالي، نائبة رئيس شؤون الأكاديمية في الجامعة الكندية دبي أن الجامعة بصدد تنظيم مهرجان الذكاء الاصطناعي، 16 مايو الجاري، يستهدف طلبة الثانوية العامة، وطلبة الجامعات، ويسعى إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ونشر ثقافة تسخير التكنولوجيا الحديثة في العديد من المجالات.

وقالت: «إن المهرجان الذي سيقام ستستضيفه الجامعة في حرمها بمنطقة السيتي ووك سيعزز الإبداع والابتكار أيضاً لدى الطلبة، حيث ستتنوع الأنشطة، التي سيطرحها مثل الموسيقى والرسم الفني والأدب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاج مقاطع فيديو جذابة».

وأضافت: «إن المهرجان يستشرف مستقبل استخدام وتسخير التكنولوجيا، بما يمكن الطلبة من فهم وقيادة تطور الذكاء الاصطناعي بخطوات جريئة ومبتكرة».

وقال الدكتور حكمت البعيني، الرئيس التنفيذي للشركة المتعاونة في التنظيم: إن العالم يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة، وفي طليعتها الذكاء الاصطناعي، مما يبرز أهمية المهرجان، الذي سيمثل خطوة حاسمة في تأهيل مهارات الكوادر الشبابية.

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