50 جامعة تشارك في معرض عجمان الدولي للتعليم 14 الجاري

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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كشف عبدالله عبدالمحسن النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم 2024، عن انطلاق فعاليات المعرض في 14 مايو الجاري، بنسخته الحادية عشرة، في قاعة الإمارات للضيافة، وتستمر فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، مشيراً إلى أن النسخة الحادية عشرة للمعرض تضم مشاركات دولية متميزة من جامعات إماراتية وخليجية وعربية، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا لاستعراض أفضل وأحدث التخصصات الأكاديمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، ومشاركة متميزة لوزارة التربية والتعليم للتعريف بأساسات ومتطلبات التسجيل الجامعي، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عجمان، وبمشاركة محلية وخليجية ودولية واسعة، تشمل أكثر من 50 جامعة مشاركة ومؤسسة تعليمية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في منتجع زويا في منطقة الزوراء ـ عجمان، وأكد عبدالله النعيمي، أن اللجنة المنظمة للمعرض حرصت على استقطاب جامعات جديدة بتخصصات وخبرات تتواكب مع تطورات قطاع التعليم في المنطقة والعالم، ليُشارك أول مرة في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب جناح خاص بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل عدداً من الجامعات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من الجامعات الروسية المتخصصة في الطب والصيدلة والجامعات الصينية في مجال التكنولوجيا والابتكار، مبيناً أن زخم مشاركات النسخة الحالية من المعرض يبرز المكانة الكبيرة التي رسخها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في تطوير قطاع التعليم، ودوره منصة دولية تجمع الطلبة والراغبين في استكمال دراستهم العليا مع مسؤولي الجامعات، إلى جانب دور المعرض في تبادل الخبرات والشراكات والاطلاع على أحدث الأدوات التعليمية والتخصصات الحديثة، كما أكد أهمية المعرض في تسليط الضوء على فرص استثمارات قطاع التعليم في الدولة.

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