«إسلامية دبي» تطلق مبادرة «رسومك علينا» لمساعدة الطلبة المتعثرين بمشاركة 50 مدرسة

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة خيرية جديدة بعنوان «رسومك علينا» في الأول من مايو 2024 بمركز ند الشبا للنساء، وذلك بمشاركة 50 مدرسة حكومية وخاصة ومراكز أصحاب الهمم.

وبحضور أحمد درويش المهيري المدير العام والمديرين التنفيذيين، وبعض المدارس والجهات المشاركة، قال محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري (بالإنابة) إن هذه المبادرة متمثلة في قطاع العمل الخيري بالدائرة تهدف إلى مساعدة الطلبة المتعثرين في دفع أقساط الرسوم الدراسية، ونشر ثقافة الوعي بالعمل الخيري في المجتمع، وتعكس تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتجسد قيم التعايش والتعاضد المجتمعي كمنهج حياتي راسخ بين المقيمين والمواطنين.

ووجه التحية وخالص الشكر والتقدير للجهات المشاركة والداعمة على مساهمتها الخيرية، منوهاً بأن المبادرة ليست بغريبة ضمن إطلاق العديد من المبادرات الخيرية في دولة الخير، حيث إن العمل الخيري جزء أصيل بل ونهج أسسه الآباء المؤسسون في الدولة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني الدولة ومؤسس دولة الخير، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة من منطلق حرص الدائرة في تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المناطة بها، وإيجاد برامج ومبادرات مؤثرة من خلال المشاركة في تلك المبادرات المجتمعية الخيرية الهادفة، والتي تخفف العبء على الأسر.

بلغ عدد المشاركات 250 مشاركة من 50 مدرسة وجهة حكومية وخاصة، وأصحاب الهمم.

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