اجتياز اختبارين من 5 شرط معادلة شهادة الالتحاق بالجامعة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للطالب المواطن في الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة أن يختار خوض اختبار من ثلاثة في مادة اللغة الإنجليزية، واختبار في الرياضيات ضمن اختبارين، وذلك لمعادلة شهادته الحاصل عليها من المدرسة الخاصة للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وبينت الوزارة أن الطالب المواطن مطالب باجتياز أحد ثلاثة اختبارات في اللغة الإنجليزية، هي اختبار التوفل للغة الإنجليزية «TOEFL» بمعدل لا يقل عن 61 درجة في الامتحان الذي يتقدم له الطلبة بواسطة الإنترنت «iBT»، أو اختبار الآيلتس الأكاديمي للغة الإنجليزية «IELTS Acadmic» بمعدل لا يقل عن 5.0 درجات، أو اختبار الإمارات القياسي للغة الإنجليزية للقبول الجامعي «EmSATAchieve-English» بمعدل لا يقل عن 1100 درجة.

كما يلتزم الطالب باجتياز اختبار واحد في الرياضيات من اختبارين، هما اختبار السات في الرياضيات «SAT1 -Math Reasoning Test» بمعدل لا يقل عن 450 درجة، أو اختبار الإمارات القياسي للرياضيات للقبول الجامعي «EmSAT Achieve - Mathematics» بمعدل لا يقل عن 500 درجة.

وكان القرار في السابق، قبل تعديله، يلزم الطالب المواطن بضرورة اجتياز اختبار الإمارات القياسي في اللغة الإنجليزية بمعدل لا يقل 1100 درجة، وفي الرياضيات بمعدل لا يقل عن 500 درجة للقبول بالجامعات.

وغيّرت الوزارة البند الخاص باجتياز خمس مواد في المستوى العادي «IGCSE أو GCSE»، من ضرورة تحقيق هذا الاجتياز بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D.E»، إلى ضرورة الاجتياز بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D.E» أو «3.4.5.6.7.8.9».

واستبدل القرار تقديرات النجاح في البند أن يجتاز الطالب مادتين في المستوى العالي الفرعي «GCE Advanced Subsidiary Level» أو مادة واحدة في المستوى العالي «GCE Adanced Level» بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D»، بالتقديرات «A*.A.B.C.D.E».

وعدّلت الوزارة من سياسة القبول في التعليم العالي، خصوصاً في ما يتعلق باختبار «إمسات»، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي لمعايير القبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي «مارس 2023» الذي عُمم على كل مؤسسات التعليم العالي، بحيث أصبح القبول يعتمد على معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة، ووفقاً لمسار أو فرع الطالب في المدرسة.

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