«أمريكية الشارقة» تطرح 3 منح جديدة لاستقطاب الموهوبين والمتميزين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت الجامعة الأمريكية في الشارقة، مؤخراً، عن طرحها 3 منح دراسية جديدة، هي منحة رئيس الجامعة بعدد 20 منحة، ومنحة مدير الجامعة بعدد 10 منح، ومنحة الأداء الأكاديمي المتميز بعدد 10 منح دراسية، ابتداءً من فصل خريف 2024 لاستقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين أكاديمياً لدعمهم وتمكينهم في رحلتهم الأكاديمية ليصبحوا قادة المستقبل.

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة: «تسهم رؤية الجامعة الأمريكية في الشارقة في تنمية المجتمع ونهضته، من خلال توفير فرص تعليمية عادلة ومتاحة للجميع وغير قائمة على الأسس المادية، وتعكس المنح الجديدة التي طرحناها مؤخراً التزامنا بكسر الحواجز وتعزيز الشمولية في نظامنا التعليمي، فمن خلال توفير فرص للطلبة من خلفيات متنوعة لمتابعة دراستهم وتذليل العقبات المادية في طريقهم، نحن لا نستثمر في نجاحهم الفردي فحسب، بل نعزز التقدم الجماعي لمجتمعنا، نحن نسعى من خلال تسهيل التعليم إلى تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم وإبراز إمكاناتهم عبر المنح الدراسية التي لا تتعلق بالدعم المادي فحسب، بل تعكس إيماننا بالقوة التحويلية للتعليم في تشكيل عالم أفضل للأجيال القادمة».

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