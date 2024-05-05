ندوة في الشارقة حول «عُسر القراءة»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم «مركز الشارقة لصعوبات التعلم»، صباح أمس، ندوة حول «عُسر القراءة» بالشراكة مع أكاديمية الشارقة للتعليم، وتناول فيها نخبة من الخبراء والمختصين أحدث طرق التربية في التشخيص والعلاج، إضافة إلى عرض نماذج إيجابية لأفراد استطاعوا التغلب على صعوبات القراءة.

وتزامنت الندوة مع اليوم الخليجي لصعوبات التعلم، وعقدت حضورياً وعبر الاتصال المرئي عن بُعد، تحت شعار «معاً نتخطى عسر القراءة»، واستهدفت التوعية والتعريف بماهية اضطراب عسر القراءة وكيفية تخطيه.

وقالت الدكتورة هنادي السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، إن الندوة تركزت حول عرض أحدث الممارسات والبرامج العلاجية في مجال تخطي التحديات التي يواجهها من لديهم هذا النوع من الصعوبة التي تحرمهم من متعة الاستمتاع بنشاط القراءة.

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