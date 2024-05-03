ابتكار طالب إماراتي يفوز بميدالية ذهبية في معرض دولي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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ابتكر الطالب الإماراتي علي حميد اللوغاني، الذي ينتسب لنادي الإمارات العلمي، محطة شحن كهربائية مستدامة ونال عنها الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للهندسة والعلوم والفنون الذي أقيم في تركيا أخيراً.

وأوضح اللوغاني، الذي يدرس في الصف السابع، أن هذا المشروع يعد واحداً من ابتكاراته العديدة، حيث يملك أكثر من 5 ابتكارات تركز جميعها على مجال الاستدامة.

وأشار إلى أن المحطة المستدامة تجمع بين استخدام الطاقة الشمسية وتقنيات المراقبة المتقدمة وأنظمة التحكم الذكية، بالإضافة إلى تفاعل تطبيقات الهواتف المحمولة، بهدف إنشاء بنية تحتية للشحن موثوقة وسهلة الوصول وصديقة للبيئة على طول الطرق السريعة.

استدامة

وأكد أن هذا الابتكار يتماشى مع التركيز العالمي المتزايد على النقل المستدام، ويقدم حلاً مبتكراً يمهد الطريق لمستقبل أكثر خضرة وكفاءة في استخدام الطاقة.

ولفت إلى أن مشروعه حظي بإشادة واسعة من قبل الحضور في المعرض الدولي، حيث أثنوا على التصميم المتقدم والاهتمام بالتفاصيل والتحقق من استدامة المحطة الكهربائية التي قد تسهم في تحسين البنية التحتية للشحن في المستقبل، واعتبروه خطوة هامة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة في قطاع النقل.

وقال إن المحطة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الشحن الكهربائي في الطرق السريعة، وتعمل على توفير بيئة مستدامة وصديقة للبيئة للسائقين الذين يعتمدون على المركبات الكهربائية، كما أنه يعكس التزام الدولة بتعزيز الابتكار وتطوير الحلول البيئية.

ولفت إلى أن مشروعة يهدف إلى تحسين البنية التحتية للشحن الكهربائي وتوفير بيئة مستدامة للسائقين، ومن المأمول أن يساهم هذا الابتكار في تعزيز استخدام المركبات الكهربائية والحد من انبعاثات الكربون وتلوث الهواء.

وذكر اللوغاني أن نادي الإمارات العلمي يلعب دوراً حيوياً في إبراز وتبني المواهب الشابة والعمل معهم لتحقيق النجاح والفوز بالجوائز المحلية والدولية.

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