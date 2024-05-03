ارتفاع أعداد الطلبة من أصحاب الهمم بالجامعات الدولية في دبي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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كشف تقرير حديث صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن ارتفاع أعداد الطلبة من أصحاب الهمم المسجلين في الجامعات الدولية في الإمارة، ليبلغ عددهم 488 طالباً وطالبة في العام الأكاديمي 2023 - 2024، مقارنة بـ382 طالباً وطالبة في العام 2022 - 2023، و246 طالباً في العام الأكاديمي 2021 - 2022.

وأوضحت الهيئة أن النمو في قطاع التعليم العالي بدبي بشكل عام، يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية، كما تعكس الزيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بدبي مكانة الإمارة كوجهة دولية للتعليم العالي.

ويتوزّع الطلبة أصحاب الهمم في جامعات دبي بشكل أساسي على خمسة تخصصات مختلفة هي إدارة الأعمال بنسبة 33 %، والإعلام والتصميم بنسبة 15 %، والعلوم الإنسانية بنسبة 12 %، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11 %، والهندسة بنسبة 9 %، واختصاصات أخرى بنسبة 20 %.

وتقدّم مؤسسات التعليم العالي الدولية في الإمارة 661 برنامجاً، أبرز خمسة تخصصات يدرسها الطلبة، هي إدارة الأعمال (41 %)، والهندسة (14 %)، وتكنولوجيا المعلومات (12 %)، والإعلام والتصميم (9 %)، والتربية (5 %)، إضافة إلى تخصصات العلوم الإنسانية، والقانون والعلوم التطبيقية والفيزياء، والبرنامج التأسيسي، والطب والعلوم الصحية، والسياحة والضيافة.

تخصصات

وأوضح التقرير أن ثلاثة تخصصات علمية، يدرسها الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، شهدت أعلى نمو في إقبال الطلبة العام الأكاديمي الجاري مقارنة بالعام الدراسي الماضي، هي تخصص الفيزياء والعلوم الطبيعية الذي نما بنسبة 111 %، ثم تخصص العلوم الإنسانية الذي نما عدد الطلبة المقبلين على دراسته بنسبة 47 %، ثم تخصص القانون بنسبة 31 %.

وأفاد التقرير أن 33 % من الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الدولية بإمارة دبي، طلبة دوليون قدموا إلى دبي بغرض الدراسة، ويتوزعون حسب الدرجة العلمية إلى 51 % يدرسون في البكالوريوس، و39 % في الماجستير، موضحاً أن أبرز أربعة تخصصات يقبل الطلبة الدوليون على دراستها في دبي، هي إدارة الأعمال (55 %)، والهندسة (11 %)، وتكنولوجيا المعلومات (9 %)، والإعلام والتصميم (6 %).

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