«التقنية» تؤجل الاختبارات النهائية إلى 10 و16 «الجاري»

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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قررت كليات التقنية العليا بجميع فروعها في الإمارات السبع، تأجيل كافة الاختبارات النهائية للطلبة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم وغداً مراعاة للحالة الجوية المتوقع أن تمر بها الدولة في هذين اليومين، كإجراء احترازي وحرصاً منها على سلامة الطلبة والطالبات، والتي تشكل أولوية قصوى في كافة الظروف وأيضاً سلامة جميع العاملين في الكليات.

وسيتم ترحيل هذه الاختبارات التي تم تأجيلها بتواريخ أخرى لاحقة، حيث حددت مواعيد جديدة للاختبارات التي كان من المزمع عقدها اليوم، إلى 16 من مايو، كما تم ترحيل الاختبارات التي كان من المقرر عقدها غداً إلى 10 مايو الجاري.

وأوضحت الكليات أنها أبلغت الطلبة بهذا القرار عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وناشدت الكليات الطلبة باتخاذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة كافة اللازمة خلال فترة التقلبات الجوية للحفاظ على سلامتهم.

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