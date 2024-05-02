«جتكس»: 5.41 مليارات دولار زيادة متوقعة بحجم سوق التعليم

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أكد عدد من الأكاديميين أن نجاح المعرض العالمي للتعليم والتدريب (جتكس 2024)، يعكس إدراك دولة الإمارات للقوة التحويلية للتعليم العالي في خلق الفرص وتعزيز التقدم الاجتماعي.

وأشاروا إلى أن من المنتظر أن يشهد سوق التعليم في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، وأن يحقق نمواً يبلغ 9.46 % بحلول 2028، ما يعكس زيادة متوقعة في حجم السوق تبلغ 5.41 مليارات دولار أمريكي. جاء ذلك على هامش اختتام المعرض العالمي للتعليم والتدريب (جتكس 2024)، دورته لهذا العام مقدماً العديد من الآفاق التعليمية وفرص التطوير والتدريب أمام 15600 طالب وطالبة.

واستقطب المعرض الطلبة الذين تمكنوا من الاستفادة من 20 ندوة ومؤتمراً حول الابتكار في الصناعة الأكاديمية، وورش العمل مختصة بالإرشاد المهني.وأكدت تانيا موكل، مديرة معرض «جتكس» أن المعرض حقق نجاحاً ملموساً، مشددة على التزامه برسالته المتمثلة بإتاحة كافة الفرص الممكنة أمام الجامعات العارضة للوصول إلى الطلبة.

وأضافت أن المعرض يوفر برامج توعية طلابية بكل الجامعات، وخاصة تلك التي تركز على جذب الطلبة الدوليين، وأن الكثير من مؤسسات التعليم العالي في الدولة باتت تعول على «جتكس» كمصدر رئيسي لاستقطاب الطلبة. بدوره قال البروفيسور سيدوين فرنانديز، نائب رئيس ومدير جامعة ميدلسكس إن معرض «جتكس» يعتبر منصة حيوية للتواصل مع مختلف أنواع المواهب والطلبة، ويسمح للطلبة بالتعرف على البرامج المميزة التي تقدمها الجامعات.

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