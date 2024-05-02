الشيخة فاطمة الشخصية التربوية للدورة 17 لجائزة خليفة التربوية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، عن منح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جائزة الشخصية التربوية للدورة الـ 17، تقديراً لدورها وإسهاماتها في النهوض بالعملية التعليمية، ودعم التميز في الميدان التربوي، محلياً وعربياً ودولياً.

كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن أسماء 41 فائزاً وفائزة من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي والعالم، علاوة على فوز 3 أسر مواطنة بجائزة الأسرة الإماراتية المتميزة في الدورة الحالية.

وأشارت الأمانة العامة إلى فوز 4 بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، عن مشروعين وبحثين، ضمن المنافسات الدولية لهذا المجال على المستوى العالمي، كما فاز بالدورة الحالية من الجائزة 26 فائزاً من داخل الدولة، و11 آخرين على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت الأمانة العامة أن حفل تكريم الفائزين، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، سيكون في 14 مايو الجاري في فندق قصر الإمارات مندرين أورينتال بأبوظبي.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، اعتزاز الجائزة وتشرفها بحصول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على الجائزة، وأن فوز سموها بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية، يمثل إضافة حيوية لهذه الجائزة، كما يترجم الجهود الرائدة لسموها طوال العقود الماضية في تهيئة البيئة المحفزة للتعليم، ودورها في نشر نور العلم والمعرفة في ربوع الوطن والمنطقة والوطن العربي والعالم كافة، إذ تمثل سموها أيقونة للمعرفة على كافة المستويات، وبصماتها خالدة، ونموذجاً يحتذى به من قبل المنظمات الدولية المتخصصة على مستوى العالم.

مشاركات ثرية

وأكدت العفيفي على تقدير الجائزة للمشاركات الثرية التي تلقتها من الميدان على المستويات المحلية والعربية والدولية، خاصة في ضوء طرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والتي شهدت تنافساً كبيراً من قبل الباحثين والفرق العلمية المتخصصة في التعليم المبكر للطفولة، والذين يمثلون أرقى الجامعات والمراكز البحثية المعنية بالتعليم المبكر للطفولة.

وأعلن الأمين العام للجائزة، قائمة الفائزين للدورة الـ 17 في جائزة خليفة التربوية، والتي جاءت كالتالي:

«مجال الشخصية التربوية الاعتبارية.. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وفي مجال التعليم العام فئة المعلم المبدع على المستوى المحلي (مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فازت حنان جمال مصطفى عيسوي نجم تخصص رياض أطفال، وخلود حلمي محمد حسن تخصص فنون جميلة، وسماء زكي عابدين عبد الغني تخصص اللغة الإنجليزية، وشيخة محمد عبيد الغفلي تخصص تربية فنية، وفواغي حسن علي الزعابي تخصص رياض أطفال، ومحمود محمد فرغل محمد تخصص الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، ومريم ناصر محمد الزعابي تخصص اللغة العربية، وناهد محمد سعيد أبوغنيم تخصص علوم الحاسوب، ورشا برهان حسن أبو الرز تخصص الفيزياء من معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومحمد إبراهيم محمد أبوغنيم تخصص العلوم من دائرة التعليم والمعرفة، ونور عيسى إسماعيل الشاطر تخصص التربية الإسلامية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية).

وعن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي، فازت شيخة نبيل حمد الحمد تخصص المحاسبة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، وصفاء أحمد محمود الغويري تخصص معلم صف من وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وفخرية سيف خلفان الشيبانية تخصص الكيمياء من وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، ومحمد علي حسين آل مسيري تخصص المهارات الرقمية من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومحمود إبراهيم إبراهيم سعد تخصص اللغة العربية والدراسات الإسلامية من وزارة التربية والتعليم في دولة قطر، ووداد فرحات محمد بودريقة تخصص الرياضيات من وزارة التربية والتعليم في الجمهورية التونسية.

وفازت مدرسة القرية الحلقة 1، ومدرسة الفجيرة الحلقة 2 بنات، بمجال التعليم العام وفئة الأداء التعليمي المؤسسي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وفي مجال أصحاب الهمم - فئة الأفراد، فازت أميمة علي محمد ملش تخصص تربية خاصة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وماجدة فتح الله فتوح السيد فتح الباب تخصص تربية خاصة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وفي مجال أصحاب الهمم - فئة المؤسسات، فاز مركز العين للتوحد من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وفي مجال التعليم وخدمة المجتمع فئة المؤسسات (شرطة دبي / الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية عن مشروع «رعاية حقوق النزلاء التأهيلية ( تعليمياً - تدريبياً )».

وفي مجال التعليم وخدمة المجتمع - فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، فازت أسرة محمد عبد الله يوسف الهوتي من الشارقة «الشرقية»، وأسرة سعيد سيف خلفان اليليلي من الفجيرة، وأسرة أمل عبد الله محمد الملا المهيري من دبي.

وفي مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية على مستوى الدولة - فئة المعلم المتميز، فازت وفاء ناصر حارب عبد الله الشامسي من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفي مجال التعليم العالي على مستوى الدولة فئة الأستاذ الجامعي المتميز، فاز الدكتور باسم محمد إسماعيل أبو جدايل تخصص هندسة كيميائية من جامعة الإمارات، والدكتور محمد علي عبد الكريم عبد العال تخصص هندسة كيميائية وحيوية من جامعة الشارقة.

التعليم العالي

وفي مجال التعليم العالي على مستوى الوطن العربي «فئة الأستاذ الجامعي المتميز»، فازت الدكتورة رانيا محمد حافظ محمد حتحوت تخصص الصيدلانيات والصيدلة الصناعية من جامعة عين شمس، والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم إبراهيم تخصص التناسل والإنتاج الحيواني من جامعة الملك سعود.

وفي مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى دولة الإمارات «فئة المؤسسات» فازت مدرسة المرفأ الحلقة 2 + 3 من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن مشروع «ملتقى مواهب الظفرة».

وفي مجال البحوث التربوية على مستوى الدولة «فئة البحوث التربوية»، فاز الدكتور علي أحمد غالب البركات عن البحث الفائز «دراسة استقصائية لدور الوالدين في تعزيز ممارسات التعلم الأخضر لدى أطفال إمارة الشارقة».

وفي مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي - فئة البحوث التربوية، فازت الدكتورة هناء حسين محمد عبد المنعم، عن البحث الفائز «خريطة استراتيجية لقياس مخرجات التعليم الجامعي من منظور الأداء المتوازن في ضوء أفضل الممارسات العالمية».

وفي مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الوطن العربي «فئة الإبداعات التربوية»، فاز عادل محمد عيسى زيطوط عن ديوان الشعر «أناشيد البراءة»، والدكتور عاطف خلف سليمان العيايدة، عن ديوان الشعر «أزهار من أشعار».

وفي مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر- فئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، فازت الدكتورة كاثرين ماكبرايد عن مشروع «بحث حول برنامج تدريب الوالدين والطفل»، والدكتورة تسيبي هورويتز كراوس عن مشروع «الدراسات البحثية الناتجة عن الوظائف التنفيذية للتعليم العصبي في هورويتز-كراوس برنامج تدريب معلمي مراحل التعليم المبكر»، وفي مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر - جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر - فئة البحوث والدراسات، فاز «كانديس بوتجيتر»، عن البحث الفائز «الطفل اللامحدود»، وفازت الدكتورة جيليان عن البحث الفائز «نوفيلد التدخل اللغوي المبكر - برنامج رياض الأطفال».

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