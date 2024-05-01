14 يونيو آخر يوم دراسي للطلبة و 15 يوليو المقبل بداية العطلة الصيفية للمعلمين والهيئات الإدارية

المصدر: ​دبي-رحاب حلاوة

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يختتم طلبة التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثالث و الأخير من العام الاكاديمي الجاري 2023-2024، في 14 يونيو المقبل، وتبدأ إجازتهم الصيفية اعتبارا من 1 يوليو 2024، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية 15 يوليو 2024، وذلك وفقا للبرمجة الزمنية المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2023-2024.

وبدورها عممت مدارس خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على الكوادر الإدارية والتدريسية مواعيد نهاية العام الدراسي الجاري 2023-2024، ليتسنى لهم ترتيب إجازة الصيف، ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الذي انطلق في 15 أبريل الماضي، لجميع الحلقات في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة 5-14 يونيو المقبل، على أن يتم تحليل النتائج وإصدارها 5 يوليو المقبل لجميع المراحل.

ووفقا للبرمجة المعتمدة، تعقد امتحانات الإعادة للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التقدم خلال الفترة 8-12 يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة وإصدارها في الفترة 13-15 يوليو.

وبحسب قراءة البرمجة الزمنية، يتضمن الفصل الدراسي الثالث، اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 مايو الجاري إلى 4 يونيو (2024)، ويخوض الطلبة في الفترة ذاتها امتحانات مواد المجموعة ( (B).

ويتخلل الفصل الثالث الذي تبلغ فيه مدة الدراسة 11 أسبوعاً ما يعادل (53 يوماً دراسياً)، اجازة عيد الاضحى المبارك خلال الفترة 15-18 يونيو، ويتم تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في 5 يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، يبدأ العام الدراسي الجديد 2024-2025، يوم 26 أغسطس المقبل، وينتهي 27 يونيو 2025، بإجمالي عدد أيام التمدرس 182 يوماً، وستكون إجازة الشتاء خلال الفترة 16 ديسمبر 2024 – 5 يناير 2025، وإجازة الربيع خلال الفترة من 24 مارس2025 إلى 13 إبريل 2025، وذلك بحسب التقويم المدرسي الذي اعتمده مجلس الوزراء للأعوام الثلاثة من 2023 إلى 2025، بهدف وضع إطار زمني، يحدد أيام التمدرس والإجازات الرسمية، مع ضمان هامش مرونة في التطبيق، بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة.

ويركز التقويم على ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي، ونص التقويم على أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس.

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