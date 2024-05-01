54 طالباً استفادوا من منظومة التدريب بمحاكم رأس الخيمة 2023

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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كشفت محاكم رأس الخيمة أن عدد الطلبة المتدربين الذين أتيحت لهم فرصة التدريب العملي في الدائرة، بلغ 54 طالباً وطالبة خلال العام الماضي 2023 من مختلف التخصصات الأكاديمية ذات الصلة بعمل الدائرة، وذلك وفق خطة متكاملة وشاملة بمسارات محددة لتدريب الطلبة.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن دائرة المحاكم تحرص على تدريب الطلبة وتوجيههم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف ضمن المجالات المهنية والقانونية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتجربة العملية الميدانية في مختلف الوحدات التنظيمية بالدائرة، وربط التعليم النظري بالتطبيق العملي في بيئة العمل، وإكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيلهم إلى سوق العمل بعد التخرج.

3 أنظمة

وأوضح أنه وفق الخطة الموضوعة ضمن برنامج تدريب الطلبة التي يقوم بإعدادها والإشراف عليها قسم الموارد البشرية بالدائرة، بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، فإنه تتوفر 3 أنظمة حديثة للتدريب والتعليم تشمل التدريب الافتراضي والتدريب الهجين إلى جانب التدريب الواقعي، مبيناً أن برنامج التدريب العملي متاح على مدار العام أمام طلبة الجامعات لتحقيق الاستفادة في تلقي التدريب في أي وقت.

تدريب ميداني

وأشار إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب الميداني خلال العام 2023 من طلبة الجامعات 54 طالباً وطالبة، بواقع إنجاز 4462 ساعة تدريبية ومن 10 جامعات محلية ودولية، شملت جامعات داخل الدولة هي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة أم القيوين وجامعة الوصل، أما الجامعات خارج الدولة فكانت جامعة السلطان قابوس وجامعة البريمي.

16 تخصصاً

وأضاف أن الطلبة المتدربين يندرجون ضمن 16 تخصصاً جامعياً، وهي القانون والمالية والمصرفية وإرشاد أسري ومجتمعي والوسائط المتعددة والترجمة وعلم الاجتماع والإعلام والاتصال الجماهيري واللغة العربية وبث تلفزيوني وإدارة الجودة والاستراتيجية والمحاسبة وأمن المعلومات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات وموارد بشرية وغيرها.

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