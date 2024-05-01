5 مايو آخر موعد لحجز اختبارات رخص «المهن التعليمية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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دعت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التراخيص المهنية، المهن التعليمية في الميدان التربوي، إلى حجز الاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية للعاملين في الميدان حالياً (معلمين – مهن مدرسية - قيادات مدرسية) والتي تلائم تخصصهم الوظيفي والمهني قبل تاريخ 5 مايو لحجز الاختبارات التي تعقد في 2 يونيو المقبل، وذلك من خلال الرابط: https://tls.moe.gov.ae.

وعممت الوزارة جداول اختبارات شهر يونيو المقبل الخاصة بتراخيص المهن التعليمية، والتي من المقرر تنفيذها في 2 من الشهر ذاته لتخصص القيادات المدرسية لجميع الحلقات التعليمية، وعلوم الحاسوب للحلقتين الثانية والثالثة، واختصاصي تربية خاصة لجميع الحلقات، واختبار التربية البدنية للحلقتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى تخصص اللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، والاختبار المهني أيضاً للحلقتين الثانية والثالثة، فضلاً عن تخصص الفيزياء للحلقة الثالثة.

وشددت الوزارة ضمن ضوابطها لاختبارات الرخص، على عدم حيازة أي من المواد الدراسية أو الملاحظات أو الأوراق أو الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالاختبار، والمحافظة على سرية مواد الاختبار وعدم محاولة أو إعادة إنتاجها من خلال التسجيل أو الحفظ أو النسخ، وعدم تقديم أي معلومات تتعلق بمحتوى الاختبار لأي شخص.

وتمنع الوزارة المتقدمين لاختبارات الرخصة، مناقشة محتوى الاختبار مع آخرين في مركز الاختبار أو التواصل حول عناصره أو الإجابات الخاصة به.

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