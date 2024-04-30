5 مايو آخر موعد لحجز اختبارات رخص "المهن التعليمية"

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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دعت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التراخيص المهنية، المهن التعليمية في الميدان التربوي، إلى حجز الاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية العاملين في الميدان حاليا (معلمين – مهن مدرسية- قيادات مدرسية) والتي تلائم تخصصهم الوظيفي والمهني قبل تاريخ 5 مايو لحجز الاختبارات التي تعقد في 2 يونيو المقبل، وذلك من خلال

https://tls.moe.gov.ae.

وعممت الوزارة جداول اختبارات شهر يونيو المقبل الخاصة بتراخيص المهن التعليمية والتي من المقرر تنفيذها في 2 من الشهر ذاته لتخصص القيادات المدرسية لجميع الحلقات التعليمية، وعلوم الحاسوب للحلقة الثانية والثالثة، واختصاصي تربية خاصة لجميع الحلقات، واختبار التربية البدنية للحلقتين الثانية و الثالثة، بالإضافة الي تخصص اللغة العربية للحلقتين الثانية و الثالثة، والاختبار المهني أيضا للحلقتين الثانية و الثالثة، فضلا عن تخصص الفيزياء للحلقة الثالثة.

وحثت الوزارة المهن التعليمية للتسجيل في حجز الاختبارات التي تلائم التخصص أو المهنة، منوهة بأن عدد المقاعد محدودة، مؤكدة إمكانية تقدم أي معلم في الدولة لاختبار رخصة المهن التعليمية في حال كان لديه هوية إماراتية، دون اشتراط عملة في مدرسة حكومية أو خاصة، وتحرص إدارة ترخيص المهن التعليمية على توفير نماذج تدريبية لاختبارات رخصة المعلم، لتمكن معلمي الحلقة الثالثة والثانية من التعامل مع الاختبار المهني، مؤكدة أن الاختبارات التدريبية متوفرة على موقع الالكتروني الرسمي للوزارة.

ووفقا لأخر إحصاءات الصادرة عن وزارة التربية و التعليم لعام 2022 بلغ إجمالي أعداد الحاصلين على الرخص المهن التعليمية والتخصصية في الميدان التربوي أكثر من 33 ألف و800 معلم ومعلمة بمختلف التخصصات في المدارس الحكومية والخاصة، ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.

وشددت الوزارة ضمن ضوابطها لاختبارات الرخص، على عدم حيازة أي من المواد الدراسية أو الملاحظات أو الأوراق أو الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالاختبار، والمحافظة على سرية مواد الاختبار وعدم محاولة أو إعادة إنتاجها من خلال التسجيل أو الحفظ أو النسخ، وعدم تقديم أي معلومات تتعلق بمحتوى الاختبار لأي شخص.

وتمنع الوزارة المتقدمين لاختبارات الرخصة، مناقشة محتوى الاختبار مع أخرين في مركز الاختبار أو التواصل حول عناصره أو الإجابات الخاصة به، ويحظر نسخ مواد الاختبار من بأي شكل (مكتوبة أو مطبوعة أو مسجلة أو مشاركة مواد الاختبار مع الاخرين بأي وسيلة.

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