جامعة الشارقة توزع جوائز مسابقة «صـمـم مـن أجـل مســتقبل التعليم»

المصدر: الشارقة- البيان

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نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة المعرض الختامي وحفل توزيع جوائز المسابقة الطلابية بعنوان: «صمم من أجل مستقبل التعليم»، التي تهدف إلى استقطاب الطلبة للمشاركة بفاعلية بالأفكار الإبداعية بتعزيز تطوير التطبيقات المبتكرة وحلول وممارسات تعليمية غير تقليدية، حيث قدم الطلبة من مختلف الكليات مشروعاتهم المتنوعة بالتخصصات والبرامج الأكاديمية، وذلك ضمن مجالات المسابقة في الذكاء الاصطناعي في التعليم، والشمولية والاستدامة في التعليم، وابتكارات في تكنولوجيا التعليم.

وقد فاز بالمركز الأول ضمن (فئة الذكاء الاصطناعي والتعليم) عن مشروع: «طائرة بدون طيار – مركبة هجينة روبوتية» الطالب علي البياتي من كلية الهندسة، وفاز بالمركز الثاني عن مشروع: «المعلم المساعد الأكاديمي: تشكيل مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الذكاء الاصطناعي» الطالب عبد الرحمن الزيود من كلية الصيدلة، وفاز بالمركز الثالث عن مشروع: «الليزر - التعلم من خلال التسجيلات التعليمية الملخصة والمجزأة تلقائياً» الطلبة أسامة عبد الغني، وياسر عليش، ومريم عودة، وعمر آل علي من كلية الحوسبة والمعلوماتية.

أما في فئة الشمولية والاستدامة في التعليم فقد فاز بالمركز الأول بهذه الفئة عن مشروع: «المسار» للطالبات رسل محمد، ونور عماد، وفريدة أحمد، وسارة أسامة، وآية خالد من كلية الصيدلة، وفاز بالمركز الثاني عن مشروع «إيكوفيت» الطالبان شهد أشرف، وندى إيهاب من كلية الصيدلة، وفاز بالمركز الثالث عن مشروع: «تمكين جميع الطلاب، فحص واحد في كل مرة» للطلبة سليم عودة، وحسن علي، وإسماعيل أحمد، وحنا يوسف من كلية الهندسة، ووفاء سالم الكثيري من كلية الحوسبة والمعلوماتية.

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