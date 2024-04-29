طلبة مدارس الشارقة الخاصة يستأنفون دوامهم اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستأنف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة بمختلف أنظمتها التعليمية دوامهم اليوم، وذلك بعد التعافي التام وانتهاء فرق الرقابة في الهيئة من تفقد عدد من المدارس، والتأكد من قدرتها على استقبال الطلبة والانتهاء من إصلاح أي أعطال طرأت نتيجة المنخفض الجوي، وبعد إعلان الهيئة والإدارات المدرسية عن جاهزيتهم لاستقبال الطلبة عقب الحالة الجوية التي شهدتها الدولة وأدت إلى تحول منظومة التعليم الأسبوع قبل الماضي «عن بعد» والأسبوع الماضي «حضوري وهجين وعن بعد حسب قرار المدرسة».

وأظهرت المدارس الخاصة في الشارقة قدرة فائقة على التحول السريع والفعال إلى نظام التعليم عن بعد استجابة لقرار الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نظراً للحالة الجوية التي سادت الدولة مؤخراً.

وواظبت المدارس على تقديم الدروس للطلبة باستخدام منصاتها الرقمية، مؤكدة أنها استجابت بشكل فوري لقرارات الجهات المختصة، ضماناً لسلامة الطلبة واستمرارية اليوم الدراسي بما يتفق مع الخطط التعليمية.

وقالت الهيئة إنه وفقاً للمستجدات التي تابعتها عن كثب لتداعيات الحالة الجوية الاستثنائية ومراعاة لأوضاع أولياء الأمور والطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس وبالتشاور مع مجلس مديري المدارس الخاصة بإمارة الشارقة والشركاء ولجنة الطوارئ والأزمات المحلية، تم الإعلان عن منح إدارات المدارس الخاصة مرونة اختيار نظام التعليم «حضوري – عن بعد – هجين» من يوم الثلاثاء 23 أبريل إلى يوم الخميس 25 أبريل.

وأفادت أن عدد المدارس التي اعتمدت التعليم الهجين خلال الأسبوع الماضي قد بلغ 17 مدرسة، وعن بعد 91 مدرسة، أما الحضوري فكان 20 مدرسة، وذلك بعد أن اختارت الإدارات المدرسية النظام الأمثل وفقاً لظروفها.

وقال علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن الهيئة كانت على تواصل مستمر مع الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية وإدارات المدارس للوصول إلى حلول تضمن سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية باعتبارها أولوية لدى الهيئة.

وأفادت إدارة الرقابة والالتزام في الهيئة بأنه تم وضع خطة عمل تشاركية للإدارة، تمثلت في تنفيذ زيارات رقابية على المؤسسات التعليمية الخاصة لرصد الواقع والتحديات التي تعاني منها المدارس والاحتياجات اللازمة لها، مشيرة إلى إنجاز 103 زيارات رقابية شملت المدارس والحضانات.

وقالت مديرة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي الخاصة مجد ماضي، رئيس مجلس مديري المدارس الخاصة بإمارة الشارقة: إن تقييم المدارس جاء محصلة طبيعية للتواصل الفعّال من قبل الهيئة مع كل المدارس من خلال استبانات يومية وزيارات ميدانية للاطلاع على حالة البنية التحتية وجمع المعلومات بشكل دقيق، ما أسهم في اتخاذ القرارات الصائبة.

وتحدث الدكتور رائد صبحي عبد الله، مدير مدرسة تريم الأمريكية الخاصة، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس مديري المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، عن رفع المدرسة درجة الاستعداد والتهيؤ لعودة طلبتها إلى مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أنه جرى تفقد المبنى المدرسي بعد انتهاء الحالة الجوية للتأكد من عدم وجود أي أعطال كهربائية أو تجمع للمياه.

وأكد طارق إسماعيل، مدير مدرسة منارة الشارقة، عضو لجنة مجلس مديري المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، امتلاك الكوادر المدرسية والطلبة مهارات ومستويات عالية في توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات والبرامج الإلكترونية ومنصات التعليم والتعلم المتنوعة في العملية التعليمية،

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز