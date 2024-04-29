هيئة المعرفة: 661 برنامجاً في مؤسسات التعليم العالي بدبي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أخيراً، عن أن مؤسسات التعليم العالي الدولية في الإمارة تدرّس 661 برنامجاً، وأن إدارة الأعمال أبرز التخصصات التي يقبل عليها الطلبة من خارج الدولة بنسبة 55%، ويأتي بعد ذلك الهندسة بنسبة 11%، وتكنولوجيا المعلومات 9%، والإعلام والتصميم 6%.

وأفاد التقرير بأن أبرز خمسة تخصصات أكاديمية يقبل الطلبة المواطنون على دراستها في مؤسسات التعليم العالي الدولية في إمارة دبي، هي إدارة الأعمال، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، والعلوم الإنسانية.

وبين التقرير تنوع توزيع الطلبة المواطنين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي بالإمارة، للعام الأكاديمي الجاري 202٤-20٢٣ بين الدرجات العلمية، حيث تبلغ نسبة الدارسين منهم في درجة البكالوريوس 56%، وفي الماجستير 32%، والدكتوراه 8%، والبرامج التأسيسية 3%.

وأوضح التقرير أن 49% من الطلبة المواطنين يدرسون إدارة الأعمال، و16% تخصص الهندسة، و10% يدرسون تكنولوجيا المعلومات، و7% يدرسون القانون، و5% يدرسون العلوم الإنسانية.

وأظهر التقرير أن ثلاثة تخصصات علمية، يدرسها الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، شهدت أعلى نمو في إقبال الطلبة العام الأكاديمي الجاري مقارنة بالعام الدراسي الماضي، هي تخصص الفيزياء والعلوم الطبيعية الذي نما بنسبة 111%، ثم تخصص العلوم الإنسانية الذي نما عدد الطلبة المقبلين على دراسته بنسبة 47%، ثم تخصص القانون بنسبة 31%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز