مدارس خاصة بأبوظبي تقدم تسهيلات في تسديد الرسوم الدراسية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أبدت مدارس خاصة في أبوظبي مرونة في تحصيل القسط الثالث والأخير المستحق على الطلبة خلال العام الأكاديمي الجاري 202٤-20٢٣، بغرض تزويد الطلبة وأولياء الأمور بالنتائج التحليلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني المنتهي، واستكمال الفصل الدراسي الثالث والأخير، الذي سينتهي من الفترة 14 يونيو وإلى 26 يوليو المقبلين بحسب سياسة كل مدرسة في نهاية الدراسة واستكمال أيام «التمدرس» البالغة 185 يوماً.

ووفق سياسة الرسوم الدراسية في مدارس أبوظبي الخاصة تقسط الرسوم المدرسية على ثلاثة أقساط متساوية خلال العام، يسدد كل قسط مع بداية الفصل الدراسي، ويحق لها حجب نتائج الطالب في حال عدم سداد القسط المستحق، واتبعت مدارس سياسة التخفيف بجدولة وتقسيط القسط الثالث والأخير، أو ما تبقى من الرسوم الدراسية المستحقة خلال العام.

ولضمان تطبيق سياسة عادلة بين المدرسة وولي الأمر وضعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي «دليل سياسة المدارس»، وطالبت من خلاله بتحقيق سياسة مرنة تجاه الرسوم الدراسية، بحيث يضمن الطرفان حقوقهما، على أن تقدم المدرسة تعهداتها بجودة التعليم، بينما يلتزم ولي الأمر بسداد المستحقات المالية.

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