جامعة الشارقة تنظم نـدوة عن التجارة الإلكترونـية والأمن السيبراني

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة ندوة التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني، بحضور الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وبمشاركة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، ومركز الشارقة للأمن السيبراني، وأكاديمية RedTeam Hacker، وأمازون دبي، وبالتعاون مع كلية إدارة الأعمال وكليتي القانون والشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة.

وجامعة هارفارد. وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة تعمل على طرح برامج بكالوريوس ودراسات عليا لإعداد خريجين ليصبحوا قادة التكنولوجيا في هذه المجالات.

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