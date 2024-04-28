كلية التطوير التربوي تنظم يوماً مفتوحاً

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت كلية الإمارات للتطوير التربوي يوماً مفتوحاً، للطلبة الذين من المتوقع انضمامهم لبرامج الكلية الأكاديمية وأسرهم، للتعرف على البرامج المتنوعة التي تطرحها الكلية، والمرافق المتطورة التي تمتلكها الكلية، مع إمكانية المشاركة افتراضياً عبر الإنترنت للطلبة الذين تعذر عليهم الحضور، ما ضمن توفير طريقة مرنة ومناسبة للطلبة لاستكشاف ما تقدمه الكلية من برامج ومزايا تنافسية لتربويي المستقبل.

وأتاح «اليوم المفتوح» الذي استضافته الكلية فرصة لالتقاء الطلبة المحتملين والتفاعل معهم، وإبراز المجموعة المتنوعة من البرامج المقدمة، والسماح للزوار باستكشاف مبنى ومرافق الكلية، بما يشمل المختبرات والمكتبة ومركز الابتكار والفصول الافتراضية. كما شكلت الفعالية منصة تتيح للكلية معرفة تطلعات واحتياجات الطلبة المحتملين، مما يضمن توجيههم نحو البرامج التي تحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتهم، إلى جانب التميز الأكاديمي والنجاح في المستقبل.

كما توفرت للطلبة وأسرهم من المهتمين فرصة زيارة 5 أجنحة يمثل كل منها برنامجاً فريداً تقدمه كلية الإمارات للتطوير التربوي.

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