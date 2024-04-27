3 أيام فترة تقديم طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الثاني

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آلية للتعامل والرد على طلبات مراجعة الدرجات الخاصة بنتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل الصفوف والمسارات التعليمية.

وحددت الفترة الزمنية لتقديم طلبات مراجعة الدرجات، بحيث تكون بعد صدور النتيجة ولمدة ثلاثة أيام عمل وفق البرمجة الزمنية لإعلان النتائج، على أن تتم دراسة الطلب والرد عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة التقديم.

وحددت المؤسسة مهام وصلاحيات الفرق المدرسية ضمن آلية طلب مراجعة الدرجات، وأوضحت في الدليل الذي أصدره قطاع التطوير المدرسي أدوار الفرق المدرسية في التعامل مع طلبات مراجعة الدرجات المقدمة من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية من الرابع إلى الثاني عشر.

‏وأوضحت المؤسسة أن عملية تنظيم مراجعة درجات الاختبارات المركزية وحوكمتها تكون من خلال إطار شامل لمراجعة الدرجات وإعداد ضوابطه وإجراءاته وتشريعاته، وتسعى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال تطبيق هذه المنظومة إلى إرساء نظام واضح لآلية مراجعة درجات الاختبارات، فضلاً عن تحقيق المصداقية من خلال تحديد معايير طلب مراجعة الدرجات وترسيخ إجراءاته الواضحة التي تتماشى مع تشريعات الحكومة الاتحادية وأنظمتها وتطلعاتها.

وتبدأ المؤسسة الأسبوع المقبل بالرد على طلبات مراجعة درجات الطلبة في جميع المراحل التعليمية والمسارات في المدارس الحكومية، ولصفوف الثاني عشر في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.

وانتهت المؤسسة، أول من أمس، من إعلان نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023 - 2024، التي امتدت لأربعة أيام وفق البرنامج الزمني الذي أصدرته.

وأعلنت المؤسسة في 22 أبريل نتائج الثاني عشر، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في 23 أبريل، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن في 24 أبريل، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في 25 أبريل، وقالت المؤسسة إن الرد على طلبات مراجعة الدرجات سيستغرق 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة تقديم كل طلب، وحددت المؤسسة في دليل آلية طلب مراجعة الدرجات الذي أصدره قطاع التطوير المدرسي مهام وصلاحيات الفرق المدرسية.

وتتمثل أدوار الفرق المدرسية في التعامل مع طلبات مراجعة الدرجات المقدمة من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية من الرابع إلى الثاني عشر.

ومن أدوار المدارس تشكيل فرق عمل مؤلفة من رؤساء وحدة شؤون الطلبة، ومعلمي المواد الدراسية، ومعلمي التربية الخاصة إذا لزم الأمر، وبقيادة مدير المدرسة أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس الفريق مسؤوليات فريق العمل، ويتولى الفريق مراجعة الطلبات الإلكترونية الواردة إليهم والتحقق من مدى توفر المعلومات المذكورة في الطلب والمستندات الداعمة.

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