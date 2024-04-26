118 خريجة في الدفعة التاسعة من برنامج «الإنجاز» للتأهيل لسوق العمل

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جامعة الوصل وكليات التقنية العليا ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، الهادف لتأهيل المواطنات وتزويدهن بالمهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل.

أقيم الحفل في مقر كليات التقنية العليا بدبي، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، ومحمد غياث الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وتم عرض فيديو تعريفي حول برنامج «الإنجاز» للتأهيل لسوق العمل، ثم كلمة للخريجات عبرن خلالها عن سعادتهن بالتخرج وتحقيق النجاح، وتوجهن بالشكر إلى معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، لدعمه اللامحدود لبرنامج «الإنجاز»، ولجامعة الوصل وكليات التقنية العليا ممثلة في مركز «سيرت» على إتاحة الفرصة لهن لمواصلة دراسته.

وعبّر معالي سعيد الرقباني، عن سعادته بتخريج الدفعة التاسعة من طالبات برنامج الإنجاز الذي يقوم بمهمة وطنية نبيلة، لتأهيل فئة من المواطنات للقيام بأدوارهن في سوق العمل، وقد نجح البرنامج حتى الآن في توفير فرص عمل لـ526 خريجة.

وأشاد بجهود معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، في تقديمه الدعم والرعاية لبرنامج إنجاز بالتعاون مع كليات التقنية العليا، ولدوره الكبير وأياديه البيضاء في دعم التعليم واهتمامه بتعليم المرأة الإماراتية لتكون شريكاً فاعلاً في نهضة الوطن وتنميته.

كما عبر الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، عن سعادته بتخريج الدفعة التاسعة من طالبات برنامج الإنجاز، وقد بلغ عدد الخريجات لهذا العام 118 خريجة، من فرعي البرنامج في دبي والفجيرة، ودعا المواطنات إلى الاستفادة من فرص الدراسة المجانية والتدريب التي يقدمها البرنامج.

وأضاف أن 6 طالبات من خريجات البرنامج في العام الجاري قد استفدن من منحة معالي جمعة الماجد المالية بقيمة 2000 درهم شهرياً لكل طالبة تستكمل دراستها، وتدرس حالياً 191 طالبة في البرنامج، وقد تخرجت 1604 طالبات مواطنات منذ أن بدأ البرنامج في عام 2013، في فرعي دبي والفجيرة.

وهنأ محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، خريجات برنامج «الإنجاز»، مشيداً بجهودهن في مواصلة التعليم وتطوير المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وأكد أن كل مواطنة هي طاقة فاعلة يجب استثمارها بالشكل الصحيح عبر تأهيلها وتمكينها من أخذ فرصتها في خدمة ذاتها ومجتمعها.

معبراً عن تقديره لدعم معالي جمعة الماجد، لبرنامج «إنجاز» وحرصه على توفير فرص تعليمية ومهنية لبنات الوطن، مثمناً التعاون مع جامعة الوصل في إعداد وتطوير برنامج «الإنجاز» بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

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