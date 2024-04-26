جامعة حمدان الذكية تعتمد الرؤية الجديدة والخطة الاستراتيجية 2024 - 2026

المصدر: دبي – البيان

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ترأس معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء للعام الأكاديمي 2023 - 2024، بحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلاله اعتماد الرؤية الجديدة للجامعة وهي «جامعة مرموقة عالمياً ومنصة تعليم مبتكرة في تطوير مهارات الطامحين لمستقبل مهني متميز»، واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2024 – 2026.

وناقش الاجتماع التوجهات المستقبلية للجامعة التي تتماشى مع المتغيرات العالمية في كافة المجالات، لا سيما المجال التقني وأساليب التعليم الجديدة، وتم تحديد مجموعة من المبادرات والمشاريع التحولية المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، واعتمد المجلس مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفاتها للمرحلة القادمة حتى عام 2032، بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للجامعة ويحقق توجهات القيادة الرشيدة، إلى جانب تحديد نموذج العمل المستقبلي للجامعة وسيناريوهات النمو للأعوام القادمة.

وأكد معالي مطر الطاير التزام مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الرئيس الأعلى للجامعة، بتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، وتبني رؤية استشرافية ترتقي بمنظومة الأبحاث، وتعزز الجودة والتميز وتدعم الابتكار في المنظومة التعليمية، بما يرسخ المكانة المرموقة للجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً.

وأضاف: «ترتكز خطة عمل المجلس على محاور رئيسة، هي تطوير استراتيجية متكاملة للجامعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما فـي المجالات المستقبلية بقطاع التكنولوجيا مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة في تطوير الأعمال والخدمات في الجامعة».

وناقش المجلس خارطة طريق التحول المستقبلية للجامعة، من خلال ثلاث دورات استراتيجية لتحقيق قفزة جديدة ونوعية للجامعة، وتشمل أولويات المرحلة الأولـى التطوير المؤسسي، وتجديد بنية البرامج والدورات المقدمة، والهوية المؤسسية، وبرامج لتطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، كما ناقش المجلس تقرير الأعمال السنوي للجامعة لعام 2023، والمقترحات التطويرية، إلى جانب استعراض التصور العام لحفل تخريج الدفعة القادمة.

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