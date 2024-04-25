الانتهاء من أعمال الصيانة وانتظام الدراسة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

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انتظمت الدراسة الصفية في مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة بشكل طبيعي، بعد التخلص من آثار الحالة الجوية التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي، ودفعت إلى تحول التعلم عن بعد، حفاظاً على المجتمع المدرسي والموظفين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأكد مديرون أن مدارسهم تعمل بكامل طاقتها واستقبلت طلابها بشكل طبيعي وسلس، وتم تسكينهم في الصفوف الدراسية، كما كانت الحال عليها في الفصل الدراسي الثاني المنتهي، وأشاروا إلى أن شركات المقاولات المتعاقد معها من جانب إدارات مدارسهم عملت على إصلاح الأضرار التي تسببت بها الأمطار، بما في ذلك صيانة الساحات المكشوفة وإصلاح وصلات الكهرباء والمكيفات، كما تمت معالجة بعض حالات تسرب المياه داخل الفصول الدراسية، وتنظيف المناطق المتضررة، بهدف المحافظة على سلامة الطلبة.

وتأتي عودة الطلاب إلى المدارس مع استكمال الدراسة للفصل الدراسي الثالث والأخير، حيث يتطلع الجميع إلى استكمال المنهاج الدراسي قبل الانتقال إلى العطلة الصيفية، إذ تشمل المناهج الدراسية لهذا الفصل مواضيع حيوية تحضيراً للامتحانات النهائية، إضافة إلى ظهور النتائج التحليلية للفصل الدراسي المنتهي، وتسلمها عبر البريد الإلكتروني.

كما أكدت إدارات المدارس على أهمية الاستمرار في ممارسة الأنشطة اللاصفية المثمرة، مثل القراءة وحل المسائل والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، ولفتت إلى أن الاجتهاد والمثابرة هما المفتاح لتحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي، كما شددوا على استعداد المدارس لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لضمان تحقيق النجاح والتفوق في المرحلة المقبلة، لما تمتلكه من بنية تحتية تعليمية متينة ومواصفات وفق أعلى المعايير العالمية.

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