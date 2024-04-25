افتتاح الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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افتتحت الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية حرمها المزود بأحدث التقنيات في دبي، كأول جامعة ألمانية في دولة الإمارات، وذلك في مبنى ون سنترال بمركز دبي التجاري العالمي.

وشهد حفل الافتتاح حضور عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والقنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية سيبيله بفاف، وموريتس فان رويجين رئيس الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في فرعها بدبي.

وبهذه المناسبة قالت عائشة عبدالله ميران: «يسعدنا انضمام الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية في دبي كأول جامعة ألمانية في دولة الإمارات إلى مجتمع التعليم العالي في دبي، والذي يشكل بدوره إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في دبي بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، ويوفر خيارات متنوعة أمام الطلبة بجودة عالية، ونتطلع إلى مساهمة الجامعة في إعداد وتمكين الأجيال الناشئة للمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية لإمارة دبي، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية كوجهة دولية جاذبة للتعليم العالي في المنطقة».

من جانبها، أكدت سيبيله بفاف، أن تأسيس أول جامعة ألمانية في دبي سيسهم بلا شك في إثراء منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات ويرتقي بالتعليم الأكاديمي، لا سيما في إمارة دبي التي تتمتع برؤية تطلعية فريدة.

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