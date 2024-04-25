جامعة خليفة الأولى محلياً في البحوث المنشورة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، حصولها على موقع الصدارة محلياً في قائمة البحوث المنشورة في أفضل 1 % من المجلات البحثية العالمية، بإجمالي 125 بحثاً تم نشرها في عام 2023، متجاوزة بذلك نظيراتها في الدولة، وفقاً لقاعدة البيانات «سكوبس»، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 % عن عام 2022 عندما نشرت الجامعة 89 ورقة بحثية في أفضل 1% من المجلات البحثية العالمية، ما يدل على زيادة ثابتة في التميز البحثي على مر السنوات، كما أنها تصدرت قائمة أفضل 5 % من المجلات العلمية الأكثر اقتباساً بعدما نشرت ما مجموعه 532 بحثاً في العام نفسه، بزيادة قُدّرت بـ39.6 % عن عام 2022.

وقال الدكتور أحمد الدرة، نائب رئيس أول في البحوث والتطوير في جامعة خليفة: «تقود الجامعة البحوث الرائدة في قطاعات مثل الفضاء والعلوم الطبية الحيوية والطاقة والروبوتات والهندسة، من خلال حصولها على أكثر من 300 براءة اختراع، إضافة إلى وجود أكثر من 230 طلب براءة اختراع للحصول على الموافقة وأكثر من 680 كشفاً عن اختراع».

وأضاف أن الأداء المتميز لجامعة خليفة في نشر البحوث في أفضل 1 % و5 % من المجلات العلمية شهادة على التزام الجامعة بتعزيز ثقافة البحوث عالية الجودة والابتكار التكنولوجي المتقدم، كما أن الجامعة كانت ولا تزال سبّاقة في مجال رعاية الباحثين المتميزين في العلوم، والقادرين على نشر بحوثهم في المجلات العلمية المرموقة، ويسلط تعاوننا الدولي الضوء على الإسهامات البارزة لجامعة خليفة في النهوض بالمجالات العلمية، ليس فقط داخل دولة الإمارات، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وتسهم جامعة خليفة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتنمية الثروة البشرية والمعرفية لدولة الإمارات من خلال 12 مركزاً بحثياً.

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