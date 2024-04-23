إعلان نتائج طلبة التاسع إلى الحادي عشر اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري، لطلبة الثاني عشر في مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وفق الجدول الزمني لإعلان النتائج المقرر من المؤسسة.

وسيتم إعلان نتائج الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر اليوم الثلاثاء، وستتمكن الصفوف من الخامس إلى الثامن من الحصول على نتائجهم غداً، بينما ستصدر نتائج طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الخميس المقبل.

ونوهت المؤسسة بأنه بإمكان الطالب أو ولي الأمر التوجه مباشرة إلى المدرسة وتوجيه جميع استفساراتهم المتعلقة بنتائج الامتحانات للكوادر التربوية المختصة الذين سيقومون بدورهم بالإجابة عن هذه الاستفسارات.

سياسة التقييم

وحدد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات للعام الدراسي 2023 - 2024 نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الـ12)، في مواد المجموعة (A)، التي تشمل الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، حيث تتوزع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30 % بالفصل الأول (10 % للاختبار التكويني، و20 % للختامي)، أما في الفصلين الثاني والثالث فيكون وزن التقييمات 35 % لكل فصل (10 % للتكويني، و25 % للختامي)، بينما يكون الوزن الإجمالي للاختبار التكويني لمواد المجموعة (A) هو 30 %، أما للاختبار الختامي فيكون 70 %.

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