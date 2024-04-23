عمار بن حميد يؤكد أهمية توفير منصة للخريجين لتبادل خبراتهم الحياتية والمهنية

المصدر: عجمان - وام

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، الحفل السنوي لخريجي وشركاء جامعة عجمان لعام 2024، الذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي. وكرّم سموه نخبة من المساهمين في دعم طلبة الجامعة المعسرين.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أهمية اللقاء السنوي للخريجين، ودوره في إثراء المعارف المتنوعة، فضلاً عن توفير منصة للخريجين لتبادل خبراتهم الحياتية والمهنية وتشجيع الخريجين على التواصل المستمر، مما يعزز العلاقة والروابط بين الجامعة وخريجيها.

وقال سموه: إننا نسعد بالتزام الجامعة تعزيز الشراكات الاستراتيجية، مما يحفز الروح التنافسية الإيجابية بين الجميع، والذي ينعكس على الجامعة وأداء رسالتها على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية لتحقيق جميع أهدافها.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين، وخرّيجي الجامعة وشركائها.

وأعلن مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وخريج جامعة عجمان - دفعة عام 2007 عن تقديم منحة بقيمة تصل إلى ثلاثمائة ألف درهم مخصصة لدعم طلابنا الإماراتيين في جامعة عجمان، موضحاً أن هذه المنحة استثمار في مستقبل وطننا وشبابه.

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