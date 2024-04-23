12 % ارتفاع التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجّلت مؤسسات التعليم العالي المرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها بنسبة 12 % العام الأكاديمي الحالي 2023 - 2024، بحسب تقرير للهيئة حول بيانات قطاع التعليم العالي في الإمارة، الذي أشار إلى افتتاح 5 مؤسسات تعليم عالٍ دولية جديدة العام الأكاديمي الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الهيئة إلى 38 جامعة.

وتعكس تلك النتائج مكانة دبي المتميزة كوجهة دولية مُفضلة للتعليم والتعلم في قطاع التعليم الجامعي، كما تعزز ثقة الجامعات الدولية في جودة الخيارات التعليمية المتنوعة في الإمارة.

مستهدفات

وقالت عائشة ميران، مدير عام الهيئة: «يواكب النمو غير المسبوق في قطاع التعليم العالي بدبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، كما تعكس الزيادة في أعداد الطلبة الدوليين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بدبي مكانة الإمارة كوجهة دولية مرموقة للتعليم العالي».

وأضافت: «يلبي التنوع المتزايد في البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعات الدولية احتياجات وتطلعات الطلبة، ونقدّر مساهمات مجتمع التعليم العالي بدبي في جعل الإمارة وجهة دولية للتعليم العالي ومركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع القيادات الجامعية من أجل تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي، وإتاحة وتنويع المزيد من الخيارات التعليمية بمعايير عالمية بما يلبي طموحات الطلبة، كما يسعدنا الترحيب بالجامعات الجديدة المعتمدة دولياً في مجتمع التعليم في دبي».

وأبرز التقرير تنوع الفرص التعليمية التي يوفرها قطاع التعليم العالي الدولي في إمارة دبي باعتبارها وجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلّم، وزيادة أعداد الطلبة الدوليين الذين حضروا خصيصاً إلى الإمارة من خارج الدولة من أجل الدراسة بنسبة بلغت 25 % العام الأكاديمي الحالي مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2022 - 2023.

تخصصات

ويستحوذ كل من تخصص إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والإعلام والتصميم على النسبة الأكبر من الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دبي، كما شهدت تخصصات العلوم الطبيعية والفيزياء، والعلوم الإنسانية، والقانون، أعلى نسبة زيادة في معدل التحاق الطلبة مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي.

وبحسب التقرير، يلتحق حوالي 63 % من الطلبة الدارسين بمؤسسات التعليم العالي في دبي بدرجة البكالوريوس، و28 % بدرجة الماجستير، و2 % بدرجة الدكتوراه.

ويتتبع التقرير مستجدات قطاع التعليم الخاص في الإمارة، ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكافة التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

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