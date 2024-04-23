إدارات مدارس خاصة بدبي: انتهاء أعمال الصيانة استعداداً لاستقبال الطلاب

المصدر: متابعة - رحاب حلاوة وعصام الدين عوض

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أكدت إدارات مدارس خاصة في دبي انتهاء أعمال تنظيف وصيانة المباني والمرافق استعداداً لاستقبال الطلاب خلال الأسبوع الجاري، موضحين أنه تم تقديم خيار «التعلم عن بُعد» لكوادرها الإدارية والتدريس والطلاب، أمس واليوم، على الرغم من جاهزية المدارس عقب تحسن الحالة الجوية في البلاد، وتأتي هذه الخطوة تلبيةً لاحتياجات الكوادر التعليمية والإدارية والطلاب، حيث يمكنهم الاستمرار في عملية التعلم والتدريس عن بُعد، بهدف الحفاظ على صحة الجميع وتجنب أي مخاطر قد ينتج عن التنقل إلى المدرسة.

فيما فتحت مدارس خاصة في دبي أبوابها لطلبة الصف الحادي عشر لعقد اختباراتهم الدولية للشهادة الثانوية البريطانية مع فريق كامل من المعلمين والإداريين، وحثت الإدارات أولياء الأمور على متابعة صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلي البريد الإلكتروني والوقوف على النشرات المرسلة من المدرسة للتعرف على مستجدات الدوام المدرسي.

وأجرت المدارس الخاصة في دبي حملات تنظيف مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية، عقب هطول الأمطار التي شهدتها البلاد أخيراً، وتأتي هذه الحملات استعدادًا لفتح أبواب المدارس أمام الطلاب.

وأكد محمد مطاوع مدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، الجاهزية لاستقبال الطلبة بعد فترة هطول الأمطار، لافتاً إلى التحلي بالمرونة في اختيار دوام التعلم عن بعد وفقاً لتوجيه هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ليومي الاثنين والثلاثاء على أن يتم استئناف الدوام الحضوري يوم غد.

وأوضح أنه تم تنظيف الفصول الدراسية حيث تمت إزالة الأتربة والمياه التي تراكمت جراء العواصف والأمطار، كما تم أيضاً تنظيف الساحات والممرات والمناطق الخارجية للمدرسة لضمان بيئة آمنة ونظيفة للطلاب، بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة وفحص جميع المرافق والأجهزة التعليمية في المدارس، مثل الكتب والطاولات والكراسي والسبورات للتأكد من سلامتها واستعدادها للاستخدام.

جاهزية

ومن جانبها عبرت ويندي بانكس، مديرة مدرسة السلام، عن جاهزية مدرستها الكاملة لاستقبال الطلاب والكوادر الإدارية والتدريسية، موضحة أن فريق المدرسة عمل بجد خلال فترة الإجازة الأسبوعية على تنظيف الصفوف والساحات بدقة وعناية فائقة، كما تم تفقد وتنظيف الأثاث والمعدات التعليمية لضمان جاهزيتها للاستخدام الفوري.

جهود

وأوضحت أن الإدارة اتخذت خيار «التعلم عن بعد» ليومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، مراعاة لتنقل الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة بسهولة ويسر في الوصول إلي المدرسة، وتهدف هذه الجهود الحثيثة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وتعكس التزام إدارة المدرسة بتقديم أفضل الخدمات والبيئة التعليمية المثلى لنمو وتطور الطلاب.

وأكدت الدكتورة مروة علي مهيأ، رئيس قسم المواد الوزارية في مدرسة أكسفورد الدولية عمل استبيان شمل المعلمين والطلبة وأولياء الأمور والإداريين للوقوف على مدى حضور الجميع، إلا أن معظمهم طالبوا بالتعلم عن بعد ما تم الموافقة عليه من قبل إدارة المدرسة واعتماد يوم الاثنين دواماً عن بعد، باستثناء طلبة الصف الحادي عشر الذين يخضعون لاختبارات الثانوية الدولية من بريطانيا مع معلميهم.

الشارقة

من جهة أخرى أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن إتاحة قرار تمديد الدراسة «حضوري - عن بُعد - هجين»، لإدارة المؤسسات التعليمية من اليوم إلى الخميس المقبل، وذلك نظراً لتأثيرات الظروف الجوية الاستثنائية، ومن منطلق مراعاة أوضاع أولياء الأمور والطلبة، والعاملين في المؤسسات التعليمية.

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