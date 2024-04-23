سلطان بن أحمد يوجه جامعة الشارقة بإنشاء مركز متخصص لإدارة مخاطر التغيرات المناخية

المصدر: الشارقة- البيان

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وجّه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، الجامعة بإنشاء مركز متخصص لإدارة مخاطر التغيرات المناخية المتسارعة، والتركيز على الدراسات المتخصصة في المجالات الجغرافية والجيولوجية لإعادة رسم مسارات الأودية، ووضع مستشعرات تحذيرية لجريانها، للمساهمة في عمليات الإخلاء المبكر.

ويأتي توجيه سموه في أعقاب المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة في الأسبوع الماضي، والذي تخلله نزول كمية كبيرة من الأمطار لم تشهدها الدولة سابقاً.

كما يأتي في إطار تعزيز دور الجامعة البحثي في خدمة المجتمع، وإعطاء الأولوية في خطتها البحثية خلال المرحلة الحالية للبحوث والدراسات المتخصصة، والتي تسهم في مواجهة ووضع حلول لعدد من التحديات التي تواجهها المجتمعات في مجالات التغيرات المناخية والطقس والاحتباس الحراري، للاستفادة منها في تجنب التأثيرات المصاحبة لتلك التغييرات المناخية مستقبلاً.

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