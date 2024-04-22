جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في المؤتمر العلمي الطلابي بالصين

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك 11 من طلبة الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في المؤتمر العلمي الطلابي، الذي عقد في مركز الشيخ زايد للغة العربية بجامعة بكين للدراسات الأجنبية في العاصمة الصينية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الجامعة ومبادراتها لتعزيز مجالات البحث العلمي، والانفتاح على المؤسسات العلمية والبحثية إقليمياً ودولياً، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية معها، والاستفادة من الفرص المعرفية التي توفرها هذه المؤتمرات لدعم أنشطة البحث العلمي، وتعزيز قدرات الباحثين من طلبة الجامعة، وتسخير نتائج بحوثهم لخدمة المجتمعات البشرية والإنسانية. وقالت الدكتورة كريمة المزروعي مستشارة مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة، إن مشاركة طلبة الجامعة في مؤتمر بكين، جاءت بهدف تعزيز التعاون والتواصل الثقافي بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة الدراسات الأجنبية الصينية في مختلف المجالات العلمية.

وأضافت إن ذلك يأتي إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التي سيتم اكتسابها من هذا المؤتمر العلمي، والتعرف إلى استراتيجيات البحوث المتبعة في جامعة بكين، وصقل وتطوير وإثراء الخبرة العلمية والعملية في مجال البحوث بنقل المعرفة لمجتمع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر العلمي يعد مصدراً من مصادر التعرف إلى البحوث والمطبوعات والكتب العلمية الجديدة في شتى التخصصات العلمية.

وأضافت «هذا المؤتمر هو الثاني الذي يشارك فيه طلاب الدراسات العليا في الجامعة، إذ شاركوا في العام الماضي في مؤتمر جامعة البحرين للدراسات العليا».

وافتتح المؤتمر الدكتور تشوي تشينغ عميد كلية الدراسات العربية مدير مركز الشيخ زايد للغة العربية، وقال إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين جامعة الدراسات الأجنبية ممثلة في مركز الشيخ زايد للغة العربية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مختلف المجالات العلمية والبحثية وخاصة في مجال اللغة العربية، فضلاً عن تعزيز دور الباحثين في البحوث البينية في الإبداع والابتكار، والاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية في كلا البلدين.

وقدم طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في مؤتمر بكين أربع أوراق علمية تضمنت العناوين التالية «أثر الانغماس اللغوي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها» و«أثر توظيف الميثولوجيا في أدب الأطفال» و«إشكالية سن التقاعد ولفظه على الفرد من منظور إنساني» وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان «الصلاة في وسائل النقل الحديثة».

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