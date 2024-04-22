المؤتمر الدولي الثالث لجائزة خليفة التربوية ينطلق 14 مايو

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، تنظم الجائزة مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان «التعليم من التمكين إلى المستقبل»، يومي 14 و15 مايو المقبل في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أهم التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم المبكر على المستوى العالمي، واستكشاف رؤى وآفاق تواكب مستقبل التسارع التكنولوجي في التعليم وتبادل الخبرات والأفكار العالمية لتعزيز دور البيئة التعليمية وصوغ سياسات تعليمية مبتكرة والإسهام في تطوير جودة مخرجات التعليم ودور المؤسسات والهيئات التعليمية.

وأكدت أمل العفيفي الأمينة العامة لجائزة خليفة التربوية، أهمية المؤتمر الذي يترجم رسالة جائزة خليفة التربوية، ودورها في نشر التميز محلياً وإقليمياً ودولياً، ويعد إضافة حيوية لدور الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كما يواكب المؤتمر ما يشهده قطاع التعليم في الدولة من نهضة وتميز وريادة في جميع مراحله.

وأوضحت أن المؤتمر يشهد مشاركة خبراء ومتخصصين في قطاع التعليم والتعليم المبكر من مختلف أنحاء العالم وتتضمن أجندته عدداً من المحاور العلمية وأوراق العمل والبحوث والدراسات والورش التطبيقية.

وأشارت العفيفي إلى أن المؤتمر يركز في فعالياته على الجوانب التطبيقية، التي تكسب المشاركين من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والجهات المجتمعية ذات العلاقة المهارات اللازمة لدفع المسيرة التعليمية وتمكين أولياء الأمور من مواكبة ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور متسارع وخاصة في ضوء توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ومن هنا يأتي تخصيص المؤتمر 4 ورش تطبيقية مصاحبة للفعاليات.

وقالت «يتضمن اليوم الأول ورشة بعنوان دور الأسرة في تمكين الطفل من اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وأخرى بعنوان دور الجوائز التعليمية في تحسين جودة التعليم، كما يتضمن المؤتمر في يومه الثاني ورشة بعنوان «التعلم التكيفي: تصميم التعليم للمتعلمين الموهوبين والطلاب الذي يعانون تحديات التعلم»، وتختتم هذه الورش بورشة تطبيقية بعنوان احتراف المهارات الرقمية في وسائط التواصل الاجتماعي في تحسين جودة التعليم.

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