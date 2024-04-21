مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: 93 % نسبة جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة غداً

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن نسبة جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة غداً الإثنين الموافق 22 إبريل 2024 قد بلغت 93٪ وسيتم استقبال الطلبة والكوادر التربوية وتيسير عملية عودتهم وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

كما نوهت المؤسسة بأن المدارس التي لازالت تشهد أعمال صيانة سيتم تشغيلها خلال هذا الأسبوع وستقوم إدارات هذه المدارس بالتواصل بشكل مباشر مع أولياء الأمور لتحويل دراسة أبنائهم عن بعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التربوية.

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