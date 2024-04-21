تمديد تفعيل منظومة الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصة بالشارقة

المصدر: البيان

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قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، تمديد تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد، للمدارس الخاصة بالإمارة وذلك يوم غد الاثنين الموافق 22 إبريل الجاري، لضمان جاهزية المدارس والمناطق المحيطة لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية عقب الظروف الجوية التي مرت بها الدولة.

ويأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية ومواصلة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على السلامة العامة للجميع.

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