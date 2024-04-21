"هيئة المعرفة" تدعو المدارس للتحلي بالمرونة في مواصلة خيار التعلم عن بعد للمدارس المتضررة

المصدر: رحاب حلاوة

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دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عبر حسابها على منصة "اكس" جميع المدارس الخاصة والجامعات الدولية ومركز الطفولة المبكرة بدبي إلى مواصلة التحلي بالمرونة وتلبيه احتياجات الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية وذلك من خلال مواصلة إتاحة خيار التعلم عن بعد لهؤلاء الذين لا يزالوا يواجهون تحديات ناجمة عن الحالة الجوية الاستثنائية.

ويأتي ذلك في ظل استعداد المجتمع التعليمي في دبي لمواصلة التعليم الحضورى بعد انتهاء الحالة الجوية الاستثنائية

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