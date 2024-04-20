«قضاء أبوظبي» تنفذ تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب «السوربون»

المصدر: أبوظبي - وام

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نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب كلية القانون بجامعة السوربون - أبوظبي، في إطار التدريب العملي للطلاب الملتحقين ببرامج دراسة القانون لتنمية مهاراتهم وقدراتهم عبر ربط المناهج الدراسية بالتطبيق العملي بهدف تزويدهم بالخبرات اللازمة لمزاولة الأعمال القانونية المرتبطة بمجالات عملهم.

ويأتي عقد تلك البرامج التدريبية لرفع مستويات جودة التعليم والتدريب الأكاديمي للدارسين والمتخصصين في المجالات القانونية، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، لتعزيز المشاركة المجتمعية لدائرة القضاء مع المؤسسات المعنية بما يضمن استدامة الريادة في مختلف القطاعات.

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