إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني من الاثنين المقبل ولغاية الخميس

المصدر: دبي – رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن الجدول الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، والذي سيبدأ اعتباراً من الاثنين الموافق 22 أبريل ولغاية الخميس 25 منه وفقاً لتصنيفات الصفوف.

وبحسب الجدول الزمني لإعلان النتائج يمتد الجدول الزمني لأربعة أيام متتالية، حيث سيتم إعلان نتائج طلبة الصف الثاني عشر الاثنين 22 أبريل الجاري، يليهم الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر الثلاثاء 23 منه، وسيتمكن طلبة صفوف الخامس إلى الصف الثامن من الحصول على نتائجهم يوم الأربعاء 24 منه، وأخيراً طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الخميس 25 منه.

ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الدخول إلى بوابة الطالب والضغط على صفحة النتائج للاطلاع على نتيجة الفصل الثاني، كما يمكنهم طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج، وذلك من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

وأكدت المؤسسة، أنه سيتم إصدار دليل لمراجعة الدرجات وبإمكان الطالب أو ولي الأمر التوجه مباشرة إلى المدرسة وتوجيه جميع استفساراتهم المتعلقة بنتائج الامتحانات للإدارات المدرسية والذين سيقومون بدورهم بالإجابة عنها.

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