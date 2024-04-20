مؤتمر «الإمارات لطلبة الدراسات العليا» يستعرض نتائج 811 ورقة بحثية

المصدر: العين - وام

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تنظم جامعة الإمارات، اليوم، مؤتمر الإمارات التاسع لأبحاث طلبة الدراسات العليا، انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2071، نحو بناء اقتصاد مستدام، وذلك تحت رعاية معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بمشاركة دولية واسعة، حيث سيتم عرض نتائج 811 ورقة بحثية.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي رئيس المؤتمر، إن الحدث منصة وفرصة مميزة لطلبة الدراسات العليا لتبادل الأفكار والخبرات، وتقديم أبحاثهم الرائدة في المجالات المختلفة، والتواصل مع زملائهم والمختصين من مختلف الجامعات داخل وخارج دولة الإمارات، للمساهمة في استشراف رؤية مستدامة للبحث العلمي من خلال الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتنويع مصادر التعلم لدى الطلبة والمهتمين، وإطلاعهم على أبرز ما توصل إليه العلم الحديث في مختلف المجالات العلمية.

وأكد أن الدورة الحالية متميزة ويشارك فيها طلبة دراسات عليا من 16 جامعة من الإمارات، وهي: جامعة الإمارات، جامعة خليفة، جامعة الشارقة، جامعة زايد، جامعة ولونغونغ بدبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة أبوظبي، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، جامعة هيريوت وات بدبي، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كلية مونت زيون الطبية- دبي، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة العين، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، جامعة دبي.

ويشارك لأول مرة في المؤتمر طلبة من جامعات دولية بـ 44 بحثاً، تضم 27 بحثاً من جامعة السلطان قابوس و14 بحثاً من جامعة تسينغهوا الصينية، وبحثين من جامعة محمد الخامس، وبحثاً واحداً من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

ويركز المؤتمر على دور التعليم العالي في تطوير رأس المال البشري، وتزويده بالمهارات والخبرات للمساهمة في رؤية «نحن الإمارات 2071» لبناء اقتصاد مستدام.

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