«التربية» تدعو طلبة الثاني عشر للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات، إلى تقديم طلباتهم للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وفي البعثات الخارجية، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل (2024 - 2025).

ذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن خدمة تقديم طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، لطلبة الخدمة الوطنية، للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل، بدأت في 16 من أبريل الجاري وتستمر حتى 31 يوليو المقبل.

وأكدت على ضرورة الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء موعد التسجيل في 30 من أبريل الجاري، حرصاً على عدم تفويت فرصة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل.

آليات

ووجهت الوزارة الطلبة لتقديم طلباتهم من خلال «خدمة طلب التسجيل لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر الحاليين»، والتي تتيح للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المقيدين في الصف الثاني عشر/ السنة الثالثة عشرة، للسنة الدراسية الحالية، التقدم بطلب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو البعثات الخارجية، على نفقة وزارة التربية والتعليم، موضحة أن البعثات الخارجية تستهدف الطلبة المواطنين.

وبينت الوزارة ضرورة تسجيل بيانات الطالب بالشكل الصحيح، بعد تسجيل بياناته الشخصية وعنوانه وبيانات المدرسة، ثم يختار الطالب خمس مؤسسات تعليم عالٍ (بحد أقصى)، وعليه توضيح إذا ما كان يرغب في الالتحاق ببعثة خارجية، مع ضرورة أن يتوافق التخصص المفضل لدى الطالب مع مساره الدراسي أو المنهاج الذي يقوم بدراسته في المدرسة.

وأوضحت الوزارة أن الطالب سيتم مراجعة الطلبات المقدمة من قبل فريق إدارة التسجيل الطلابي بالوزارة، وذكرت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونياً 100 % من خلال موقعها (moe.gov.ae)، وحددت حزمة من الشروط، منها أن يكون الطالب مازال على مقعد الدراسة خلال فترة التسجيل، وتوفير جميع المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز