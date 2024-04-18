رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا يبحثان علاقات البلدين ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم معالي أيون مارسيل تشيولاكو رئيس وزراء جمهورية رومانيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ برئيس الوزراء الضيف في دولة الإمارات، معرباً عن تمنياته له التوفيق في زيارته لدفع علاقات البلدين في جميع المجالات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء الروماني .. فرص تنمية التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية التنموية خاصة الاقتصادية والتجارية .. إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم الاستثمارات المتبادلة في البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها .. وفي مقدمتها خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والعمل على تهدئة التوترات في المنطقة إضافة إلى جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء اهتمام دولة الإمارات بتنمية علاقاتها مع رومانيا واستثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما خاصة في المجالات التنموية .. مشيراً سموه إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات ورومانيا تعود إلى السنوات الأولى لإنشاء الدولة وتتسم بالتطور المستمر الذي يخدم التنمية والتقدم في البلدين.

وأكد سموه نهج دولة الإمارات الثابت في تطوير شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم من أجل تحقيق المصلحة المشتركة في التنمية والازدهار للجميع.

من جانبه قال رئيس وزراء رومانيا إن بلاده تبدي اهتماما خاصاً بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من تجربتها التنموية الملهمة .. مشيراً إلى أن الإمارات تمثل مركزاً حيوياً عالمياً للاقتصاد والتجارة.

وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال زيارته إلى الدولة.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء رومانيا ..إعلان مذكرتي تفاهم بين البلدين الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وأخرى بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم مجال الاتصالات في رومانيا إضافة إلى "محضر اجتماع التوافق الإستراتيجي/ شركة مصدر" الذي يحدد مبادئ التعاون الرئيسية المتفق عليها والتي سيجري تضمينها في اتفاقية سيوقعها الجانبان خلال شهر يوليو 2024.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وسعادة سلطان العلي سفير الدولة لدى رومانيا وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الروماني الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في رومانيا.

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