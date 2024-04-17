استمرار " التعلم عن بعد" في مدارس أبوظبي الخاصة الخميس والجمعة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي استمرار التعلم عن بعد في مدارس الإمارة الخاصة يومي الخميس والجمعة 18 و 19 أبريل 2024، وذلك لضمان سلامة الطرق وجاهزية المباني المدرسية لاستقبال الطلاب بشكل آمن خلال الأسبوع المقبل.

وأخطرت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني باعتماد التعليم عن بعد يومي "الخميس" و"الجمعة"، لتجهيز الأجهزة اللوحية لتلقي الحصص الدراسية عبر Google Classroom، وتفعيل المنصات الرقمية الخاصة بكل مدرسة، ودخول الطلبة في الوقت المحدد لكل حصة دراسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز