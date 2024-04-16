استمرار "التعلم عن بعد" في مدارس أبوظبي الخاصة غداً الأربعاء

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي استمرار التعلم عن بعد في مدارس الإمارة الخاصة إلى غد الأربعاء نظرا للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع المدرسي.

اضافة إلى ذلك اخطرت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني باعتماد التعليم عن بعد يوم غد الأربعاء ، ومن ثم تجهيز الأجهزة اللوحية لتلقي الحصص الدراسية عبر Google Classroom، وتفعيل المنصات الرقمية الخاصة بكل مدرسة، ودخول الطلبة في الوقت المحدد لكل حصة دراسية.

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