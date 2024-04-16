"تعليم" تفتح باب التسجيل للفترة الثانية للمواطنين في المدارس الحكومية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، لجميع المراحل الدراسية ويستهدف التسجيل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر لثلاث فئات وهم: الطلبة المستجدون الملتحقين لأول مرة بالمدارس الحكومية، و الراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة الي المدارس الحكومية، والفئة الأخيرة للراغبين في الانتقال من الدراسة خارج الدولة، وذلك اعتبارا من 18 ابريل الجاري حتي 3 مايو المقبل.

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