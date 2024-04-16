«أكاديمية أنور قرقاش» تتيح التسجيل بماجستير الآداب في القيادة الدبلوماسية والأعمال الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن فتح باب التسجيل لبرنامجي ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وذلك حتى 15 مايو المقبل.

وتم تصميم برنامجي الماجستير في الأكاديمية لتلبية الطلب المتزايد على الدبلوماسيين المؤهلين والقادرين على التعامل مع التعقيدات الدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث يتم تزويد الطلاب بمهارات نوعية مثل التفاوض الاستراتيجي والتحليل النقدي والتفكير القيادي، كما تسلط هذه البرامج الضوء على الدور الكبير للتعاطف كركيزة أساسية للقيادة الفعالة.

ويوفر برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية بيئة تعليمية متنوعة، ويفتح فرصاً وظيفية فريدة، حيث يتمتع الخريجون بالجاهزية التامة للقيام بأدوار مؤثرة داخل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والجهات الحكومية، والمهارات اللازمة لمعالجة التحديات الإنسانية العالمية في مختلف القطاعات الحيوية.

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