100 ألف رحلة مدرسية عبر خدمة الحجز الإلكتروني لـ«طرق دبي» و«كريم»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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شهدت خدمة النقل المدرسي التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كريم من خلال خدمة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق كريم لتلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية من جميع الفئات العمرية إقبالاً ورواجاً كبيرين لدى المتعاملين منذ إطلاقها، حيث بلغ عدد الرحلات المدرسية التي تمت على تطبيق كريم 100 ألف رحلة مدرسية منذ إطلاق الخدمة في أبريل عام 2023.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إنه لم يتم تسجيل أي شكوى على خدمة الرحلات المدرسية عبر «كريم» منذ إطلاقها، وهذا يعكس حرص هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة كريم على تقديم خدمات متميزة ونوعية للجمهور، لافتاً إلى أن خدمة الرحلات المدرسية عن طريق الحجز الإلكتروني للمركبات الفاخرة تعتبر خياراً مرناً لأولياء الأمور وبأسعار معقولة لنقل أطفالهم إلى المدرسة.

وأوضح أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعمل بشكل دائم على تطوير الخدمة بالتعاون مع شركة كريم عبر إدخال مزايا جديدة لتعزيز تجربة كل من يستخدم خدمة الرحلات المدرسية عن طريق الحجز الإلكتروني للمركبات الفاخرة، لافتاً إلى أن التحديثات القادمة ستشمل تطوير جوانب عدة تختص بسلامة مرتادي المركبات، وتعزيز تجربة المتعاملين من أولياء الأمور الذين يعتمدون على خدمة الرحلات المدرسية في التنقل اليومي لأطفالهم من المدرسة وإليها.

أمن وسلامة

وأكد شاكري أن الهيئة وضعت مجموعة من الاشتراطات التي تضمن تقديم خدمة متميزة ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة لمستخدميها، حيث تم العمل مع شركة كريم لضمان مواكبة الخدمة تطلعات سكان دبي، حيث يخضع السائقون لعملية انتقاء صارمة قبل أن يتمكنوا من القيام بتقديم خدمة الرحلات المدرسية، ويشترط أن لا يقل متوسط تقييم السائق عن 4.8 من أصل 5.

وقال أنطونيو الأسمر، المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي، إن %40 من المركبات المستخدمة في تطبيق كريم مؤهلة لتقديم هذه الخدمة التي تتوفر بباقات من 40 رحلة مدفوعة مسبقاً.

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