جامعة أبوظبي تتقدم في تصنيف «كيو إس» العالمي حسب التخصص 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات وذلك وفق تصنيف «كيو اس» (كواكواريلي سيموندز) العالمي حسب التخصص لسنة 2024، بعدما أظهرت تميزاً لافتاً في برامجها الأكاديمية، وحققت تقدماً ملحوظاً في دراسات العلوم الاجتماعية والإدارة، لتشغل المرتبة 288 على مستوى العالم، محرزة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات لتُحقق قفزة كبيرة بمقدار 163 مركزاً.

وكذلك حققت جامعة أبوظبي تطوراً كبيراً في العديد من التخصصات، فقفز تصنيفها في دراسة الأعمال والإدارة بمقدار 100 مركز لتحتل المرتبة 151 - 200 عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات، بينما تقدمت 50 مركزاً في تخصص الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع لتصبح في المرتبة 401 - 450 عالمياً، ودخلت للمرة الأولى قائمة التصنيف في اثنين من التخصصات، وهما: «المحاسبة والدراسات المالية»، بعد تصنيفها ضمن أفضل 251 - 300 جامعة عالمية، وفي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات في هذا المجال، ودراسات «علوم الحاسـوب ونظم المعلومـات» بعد دخولـها ضمن أفضـل 551 - 600 جامعة عالمية في هذا التخصص، وحققت بعض تخصصات الهندسة والتكنولوجيا في جامعة أبوظبي تقدماً مهماً في النتيجة الإجمالية على جميع المؤشرات، مع حصول الجامعة على أعلاها في تصنيف برنامج «علوم الحاسوب ونظم المعلومات».

ومقارنة بتصنيفات 2023، شهد التصنيف الإجمالي لبرنامج الهندسة والتكنولوجيا ومجالات تخصصه المحددة تطوراً هذا العام فحصلت الاستشهادات في علوم الحاسوب ونظم المعلومات على أعلى تقدم في سلم التصنيف من بين التخصصات الفرعية الثلاثة، في حين حقق برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية قفزات مهمة في مؤشر «شبكة السمعة الأكاديمية والبحوث المؤسسية».

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