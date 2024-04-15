"التعلم عن بعد" في مدارس أبوظبي الخاصة غداً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تحويل جميع المدارس الخاصة إلى التعلم عن بعد غداً الثلاثاء، وذلك في تعميمها إلى إدارات المدارس، ومراعاة للأحوال الجوية المضطربة وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع المدرسي.

في السياق اخطرت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني باعتماد التعليم عن بعد يوم غد الثلاثاء، ومن ثم تجهيز الأجهزة اللوحية لتلقي الحصص الدراسية عبر Google Classroom، وتفعيل المنصات الرقمية الخاصة بكل مدرسة، ودخول الطلبة في الوقت المحدد لكل حصة دراسية.

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